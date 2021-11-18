Гигин о переговорах Лукашенко и Меркель: посмотрите, какая истерика разразилась в Варшаве

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меркель обратилась к Путину и Лукашенко, чтобы разрешить этот кризис с беженцами, это мужественные шаги. Такое мнение в эфире "Альфа Радио" высказал председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Европейские политики уже осознают свое место в истории. Посмотрите на поведение Макрона. Его возмущение в отношении того, что Австралия отказалась покупать французские подводные лодки. И что он сделал потом? Как французская болонка побежал к Байдену, виляя хвостом и ластясь под ногой хозяина. И это Франция, где еще несколько десятилетий назад у власти был великий генерал де Голль, который вошел в пантеон величайших мировых лидеров. Вспомним ту великую, свободную и сражавшуюся Францию. Она вышла из НАТО в 1966 году, после Второй мировой войны заявила, что хочет иметь свое место в мире. Находила в себе силы формировать такие великие идеи, как создать единую Европу от Атлантики до Северного океана. Сравните ее и Францию Макрона. Прежде всего это унижение для их народа", - подчеркнул эксперт.

Говоря про Ангелу Меркель, Вадим Гигин отметил, что за последнее время она сделала два крупных исторических шага. "Несмотря на давление и угрозы, она решилась достроить "Северный поток - 2", потому что понимала, что это нужно и выгодно Германии. Меркель обратилась к Путину и Лукашенко, чтобы разрешить этот кризис с беженцами. Это мужественные шаги. Посмотрите, какая истерика разразилась в Варшаве, - сказал аналитик. - Польские политики могут говорить сколько угодно, что все это устроили власти Беларуси. Нас обвиняют и в том, что мы доставили беженцев. Мы что, ходили по Эрбилю, Сулеймании, Багдаду и раздавали деньги? Говорили, вот вам 5 тыс. долларов, помогите нам устроить этот кризис? Это европейцы сами устроили и пытаются на нас спихнуть эту вину. Вообще, техника перекладывания проблем на другие плечи - с больной головы на здоровую - это проблема Европы. Раньше им это с рук сходило, сейчас, как видим, не сходит", - резюмировал Вадим Гигин.-0-