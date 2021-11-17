Гигин об агрессивных действиях Польши на границе: это массовая экзекуция в отношении беженцев

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая экзекуция в отношении беженцев. Такую оценку агрессивным действиям Польши на границе дал председатель правления государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание" кандидат исторических наук Вадим Гигин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Буквально вчера мы видели массовую экзекуцию в отношении беженцев. Это был акт государственного террора", - сказал Вадим Гигин.

По его словам, есть видеоподтверждение всех этих событий. "Польские пограничники через забор убеждали беженцев прийти на пункт перехода. Они собрали их там осознанно. Предварительно были подобраны водометы и людей с применением спецсредств и водометов демонстративно подвергли вот этой экзекуции, - отметил эксперт. - Это была реакция, политически мы можем предполагать, на звонок Меркель и Лукашенко. Это была реакция на попытку урегулирования данного кризиса и это был акт устрашения в отношении беженцев с тем, чтобы они покинули эту границу, перестали создавать проблемы польским пограничникам. Хотя польские политики достаточно эффективно с политической точки зрения у себя на внутриполитической арене используют этот кризис для консолидации собственного электората".-0-