Гигин: одна из причин кризиса с беженцами - отношения Польши и ЕС

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из причин кризиса с беженцами на границе - отношения Польши и Евросоюза. Такое мнение в эфире "Альфа Радио" высказал председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"То, что сейчас происходит на польской границе, никакого отношения к беженцам не имеет. Запад, прежде всего Великобритания и Польша, просто пытается использовать эту ситуацию, искусственно ее спровоцировать для, первое, нагнетания военной истерики и обоснования собственных расходов; второе, решения геополитических проблем, в том числе играя против Европейского союза; третье, для решения внутриполитических польских проблем; четвертое, оказания давления на Беларусь, и пятое, чтобы использовать эту информационную волну и в очередной раз ударить по России. Вот эти цели. Никакого отношения к беженцам это не имеет. Проблема была бы решена давным-давно", - сказал аналитик.

По словам Вадима Гигина, одна из причин кризиса с беженцами - отношения Польши и ЕС. "Отношения поляков и Европейского союза интересные. И, кстати говоря, это одна из причин кризиса, того, почему поляки не пускают беженцев. Понятно, что если бы от ЕС зависело, они бы их пропустили. Звонок Меркель о многом говорит. Для поляков и их правящей элиты, особенно для неоконсерваторов, которые находятся у власти, фактически правых радикалов, членство в Европейском союзе - признак принадлежности к западной цивилизации. Но никакие ценности они не хотят разделять. Дело не только в правах меньшинств или еще кого-то. Это такая "двенадцатая" проблема. Дело в том, что они вообще никаких общеевропейских решений не желают", - отметил политолог.

По его мнению, Польша, кроме всего прочего, стремится получать деньги от Европейского союза, при этом ничего не платить, а подобные желания европейцев не устраивают. "Нужно понимать, как польские политики ведут себя в европейских структурах. Так же, как и с нами. Они считают себя более высокой кастой по отношению к немцам, ненавидят их. Партия "Право и справедливость" - антинемецкая. Они также ненавидят французов, считают себя выше всех. Во всех европейских структурах поляков просто терпеть не могут. Но сейчас они в мейнстриме: ведут войну против Беларуси и России", - подытожил Вадим Гигин.-0-