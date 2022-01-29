Гигин: ответом на вызовы времени являются верность союзническому долгу и гражданская консолидация

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдержка, верность союзническому долгу и гражданская консолидация - самый правильный ответ на вызовы времени, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.

"У нас есть четкий план ответа на любые санкционные действия. Ровно то же самое касается военно-политической напряженности. Противник, а уже мы должны так называть наших некоторых соседей, к сожалению, хочет вывести нас из себя. Противник хочет спровоцировать нас на какие-то неадекватные действия", - сказал Вадим Гигин.

Политолог добавил: "Выдержка, адекватность, верность союзническому долгу, укрепление экономики нашей страны и, конечно же, гражданская консолидация - это самый правильный ответ на такие вызовы".-0-