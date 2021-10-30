Гигин: ответственность журналиста в современном мире вырастает стократно

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответственность журналиста в современном мире вырастает стократно, заявил на первом заседании Международного журналистского клуба "Мастерская BY-RU" председатель правления республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание" Вадим Гигин, сообщает БЕЛТА.

"Журналистов не без оснований упрекают в профессиональном цинизме, в том, что в погоне за рейтингами, кликами и лайками они забывают о необходимости соблюдения профессиональной этики. Сложно понять, зачем порой, получив новость, которую можно отнести к инсайду, кто-то из коллег, скрывающийся под ником, оглашает ее в интернете. Для чего? Хайпануть? Поднять шумиху? Но принесет ли это какую-либо пользу обществу? Сомневаюсь, - рассуждал Вадим Гигин. - Главный принцип здесь такой же, как и у врача, - не навреди. Кто позволил себе считать, что журналист всегда прав? С чего вдруг? Ответственность журналиста в современном мире вырастает стократно: он обладает способностью активно влиять на общественные процессы и потому должен работать так, чтобы его влияние было позитивным. Сочетания умения, навыка, таланта, плюс этика - все это в совокупности и делает человека журналистом".

По мнению политолога, на белорусском государственном телевидении и в печати за последние два года появилось немало ярких и громких имен. "К ним можно по-разному относиться, но они вызывают огромное уважение за свою принципиальную позицию и за то, что сами верят в то, о чем говорят", - подчеркнул эксперт.

Республиканское государственно-общественное объединение "Белорусское общество "Знание" с Международным медиаклубом "Формат А-3", сообществом журналистов и блогеров Беларуси и России "Друзья-Сябры" начали реализовывать проект "Международный журналистский клуб "Мастерская BY-RU". Его цель - повышать медиаграмотность, знакомить с трендами медиасферы, расширять профессиональные знания и умения. Первое занятие состоялось на площадке журфака БГУ, куда пришли не только студенты, но и школьники, которые в ближайшем будущем планируют связать свою жизнь с журналистикой.

В 2021-м и 2022 годах в программе клуба запланированы встречи и мастер-классы с известными журналистами России и Беларуси, семинары, деловые игры и творческие задания. После обучения и успешной сдачи контрольного зачета участникам проекта дадут диплом об окончании Международного журналистского клуба "Мастерская BY-RU".-0-