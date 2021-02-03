Гигин поблагодарил оппозицию: своими угрозами они консолидировали сторонников власти в Беларуси

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская оппозиция своими угрозами консолидировала сторонников действующей власти. Такое мнение высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук Вадим Гигин в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Знаете, я бы на месте Александра Лукашенко сказал спасибо своим оппонентам - Светлане Тихановской, Павлу Латушко. Потому что этими угрозами они добились очень важной цели для действующей власти - за эти месяцы произошла консолидация сторонников Александра Лукашенко", - сказал Вадим Гигин.

Он добавил, что травля участников Всебелорусского народного собрания и в целом людей, поддерживающих действующую власть, привела к тому, что они сплотились и теперь не хотят кому бы то ни было отдавать страну и достижения последних лет. "Это во многом сделано за счет этого внешнего давления", - отметил историк.

По словам Вадима Гигина, критики власти также заслуживают благодарности за то, что своими действиями привлекли внимание общественности к ВНС. "О Всебелорусском народном собрании лидеры оппозиции говорят чуть ли не больше, чем руководители регионов, политических партий и так далее. Потому что с Всебелорусским народным собранием у общества связаны очень большие ожидания. Это действительно важное событие на пути выхода из той зоны турбулентности, в которой мы оказались в прошлом году", - заявил он.-0-