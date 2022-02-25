Гигин: последние президенты Украины привели к коллапсу государственности

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политика последних президентов Украины привела к коллапсу государственности. Такое мнение высказал председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы терпели, мы пытались выстраивать нормальные взаимоотношения. Как повел себя Зеленский в 2020 году? Вспомните встречу на Форуме регионов: клялся в дружбе, шутки шутил. Но 2020 год. Тебе что, трудно было трубку поднять и позвонить Александру Лукашенко? Тебе трудно было как политику приехать в Минск и разобраться, что здесь происходит?" - отметил Вадим Гигин.

"Ему запретили это делать", - заметил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

"Так о чем мы и говорим: нет у этой страны руководства. Вся политика последних - не только при Зеленском, но и Порошенко, и тех, кто был до Порошенко, - привела к тому, что мы видим. Привела к коллапсу украинской государственности. Мы не хотели этой войны. Русские этой войны не хотели, до последнего откладывали, мирные переговоры предлагали. И что получали в ответ - издевательства. Просто крайнюю степень издевательств и оскорблений", - заявил историк.-0-