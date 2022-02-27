Гигин: правота принятых на референдуме в 1996 году решений подтвердилась последующей историей

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правота принятых на референдуме в 1996 году решений подтвердилась последующей историей, заявил председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в фильме "С чего начинается Родина" в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Негативный сценарий к безвластию и хаосу Беларусь преодолела двумя референдумами - в 1995 и 1996 годах и особым форматом народного вече - Всебелорусским народным собранием, отметили авторы фильма.

"Это был интересный период, когда против Александра Лукашенко, против программы президентского курса обновления суверенной Беларуси объединились фракции аграриев, те, кто называл себя коммунистами, и ультранационалистическая группировка Белорусского народного фронта. Они выступали как бы вместе. Всебелорусское народное собрание помогло показать, с кем реальная народная поддержка, а проведение референдума 24 ноября 1996 года означало полную политическую победу Александра Лукашенко и открыло новый важный этап в развитии Беларуси. Фактически именно тогда и была сформирована современная политическая система", - сказал Вадим Гигин.

По его словам, правота тех решений, которые были приняты в 1996 году, подтверждена практикой, последующей историей. "Вообще этот период с 1994 по 1996 год - время определения дальнейшего пути развития Беларуси. И те достижения, которые мы получили в момент спокойного развития, особенно с 2000 года, начиная ростом белорусской экономики, благосостояния граждан, действительно провозглашенной в Конституции ценностью того, что мы являемся социальным государством, закладывались именно тогда", - заметил председатель правления Белорусского общества "Знание".-0-