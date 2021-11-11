Гигин: при нормальном диалоге Беларусь готова вместе с Польшей решать проблему беженцев

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При нормальном отношении, разговоре Беларусь готова совместно с поляками решать проблему беженцев. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

Рассуждая о миграционном кризисе, он отметил, что Париж, Рим, Мадрид и другие европейские центры силы не спешат помогать Варшаве, так как в том числе мстят ей за ее давнюю линию в отношении беженцев.

"Проявить солидарность - это взять и разместить беженцев по разным странам ЕС. Почему они с этим не спешат? Это такая сладкая месть Польше и прибалтийским странам, потому что когда был кризис в 2015-2016 годах, они нагло, спесиво, "фанаберисто" заявляли, что мы никого не примем, не для того мы вступали в ЕС, чтобы беженцев принимать у себя. И не приняли-то в итоге. Поэтому, думаю, сейчас в Мадриде, Риме, Афинах, Париже с большим интересом наблюдают, как Качиньский, Науседа, Ландсбергис и другие будут сами справляться с этим вызовом. Кстати, мы должны сказать, почему уменьшился поток через Литву. Чтобы попасть в Германию из Литвы, нужно пройти через Польшу. Так зачем этим несчастным беженцам преодолевать сразу два испытания - сначала попасть под дубинки, собак и автоматы полудиких литовских силовиков, а затем то же самое испытать на территории Польши?" - заявил Вадим Гигин.

Кроме того, аналитик обратил внимание на еще один важный момент, который на Западе предпочитают замалчивать. "Нужно прямо сказать, куда, почему идут беженцы и почему появился этот поток. Организована устойчивая мафиозная структура, которая базируется прежде всего на территории Польши. И польские власти об этом прекрасно знают. У этой структуры есть ответвления в Ираке, Германии. Белорусские власти, как мы знаем, за последнее время задержали около 15 человек, которые организовывают эти нелегальные потоки. Там есть украинцы, поляки, ливанец, еще кто-то, но белорусов нет. Вот в чем дело. При нормальном отношении, разговоре Беларусь готова совместно с поляками решать проблему беженцев. И речь не идет о каких-то переговорах по поводу наших отношений. Есть конкретная проблема", - сказал Вадим Гигин.-0-

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Фото Рамиля Насибулина