Гигин: программа патриотического воспитания призвана повысить гражданскую ответственность белорусов

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа патриотического воспитания населения нацелена на повышение гражданской ответственности белорусов, заявил председатель правления республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание" Вадим Гигин в пресс-центре БЕЛТА во время круглого стола "Программа патриотического воспитания населения Беларуси на 2022-2025 годы".

"Это важная программа. Она обсуждалась очень остро, дискуссионно на стадии принятия. Были предложены различные форматы. Бурно и активно участвовали в этом наши общественные организации, часто возникали споры. Это естественно, поскольку с этой программой связаны многие надежды. Патриотическое воспитание - тема, волнующая многих граждан - практически все наше общество. Именно на патриотизме завязана и реализация многих положений, которые сейчас у нас внесены в качестве изменений и дополнений в Конституцию. Да и ныне действующая Конституция предполагает, что для осуществления основных положений необходим высокий уровень патриотизма в обществе, - сказал Вадим Гигин. - Хотя и сам термин "патриотизм" остается дискуссионным в науке. В нашей научной практике не так много работ, раскрывающих это понятие. Мы надеемся, что принятие этой программы активизирует исследования в вопросах, связанных с патриотизмом".

Политолог отметил, что принятие программы патриотического воспитания населения не означает, что кто-то кого-то пытается заставить любить Родину. "Такой цели, очевидно, здесь не нет. Речь идет о некоторых конкретных мероприятиях, призванных повысить гражданскую мобилизацию, гражданскую ответственность, может быть, даже сформулировать основные индикаторы, которые показывают, насколько эффективно патриотическое воспитание, - пояснил он. - Допустим, один из факторов проявления патриотизма - призыв на воинскую службу, насколько охотно либо неохотно идут люди. Но это касается только части общества - мужского населения. Помощь родителям, социальная активность, даже социальная ответственность бизнеса, - это все тоже формы проявления патриотизма людей".

Вадим Гигин констатировал: без атмосферы единения, в хорошем смысле коллективизма в нашем обществе никакого патриотического воспитания молодежи, очевидно, не удастся. "Ясно, что должны быть выработаны очень серьезные социологические методы, социологический инструментарий отслеживания этой ситуации, установочных исследований, формирования научно обоснованных индикаторов успешности либо неуспешности этой работы. Это взаимодействие научных учреждений, органов государственной власти и общественных организаций, которые в последнее время проявляют все большую активность в проведении патриотических мероприятий, акций, которыми этот год запомнился, - добавил он. - Это такие яркие события, как посещение Президентом и нашими гражданами Хатыни (вы помните эти кадры, которые никого не могут оставить равнодушными). 9 мая, новая традиция празднования Дня Государственного герба и Государственного флага. То, как Беларусь вспоминала в этом году 80-летие начала Великой Отечественной войны, и то, что происходило в Бресте 22 июня. Кто там был, тоже не может без трепета вспоминать это событие, выступление Президента в Брестской крепости. Я могу еще долго перечислять. Все это - обращение к истории, нашему прошлому, без которого нет настоящего и будущего. Весь этот огромный конгломерат мероприятий, чувств, побуждений, акций - его нужно каким-то образом систематизировать и конкретизировать".

Политолог дополнил, что у общества большие ожидания от реализации программы патриотического воспитания.-0-