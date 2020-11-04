Гигин: протестующим в Беларуси надо чувствовать ответственность за страну и уметь идти на компромиссы

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протестующим в Беларуси надо чувствовать ответственность за страну и уметь идти на компромиссы. Такое мнение выразил секретарь Белорусского союза журналистов, кандидат исторических наук Вадим Гигин в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"У оппозиции, протестующих должна быть ответственность перед страной. Они должны быть готовы к компромиссу", - сказал Вадим Гигин.

В то же время он обратил внимание, что и власть должна идти на компромиссы, обеспечивать прозрачность процесса по изменению социально-политического устройства страны, четко озвучивать свои планы и последовательность шагов. "Власть должна быть более открытой, понятной, активной и инициативной. Это уже само по себе будет на общество влиять, - считает историк. - Если проводим Всебелорусское собрание, должна быть понятна форма выдвижения делегатов, что будет после этого собрания. Референдум - точно? Когда? Нужна прозрачность процессов".

Первый заместитель председателя Телерадиовещательной организации Союзного государства Людмила Ковалева в свою очередь подчеркнула, что результатом Всебелорусского народного собрания должны стать мир и согласие в стране. "Сейчас самое главное, чтобы туда пришли в качестве делегатов люди, которые будут представлять максимально широкий спектр общества", - сказала она.

Людмила Ковалева вспомнила, как в качестве журналиста освещала первое Всебелорусское народное собрание. Оно тоже проводилось в сложный период. "Там звучала масса очень серьезных предложений, и результатом стало то, что мы достигли на тот момент мира и согласия, которые нам необходимы сейчас", - заявила она.-0-