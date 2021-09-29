Гигин: противники белорусского государства давно перешли красную черту, и с ними надо действовать сурово

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Противники белорусского государства давно перешли красную черту, и с ними надо действовать сурово. Такое мнение высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук Вадим Гигин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", комментируя недавнее убийство сотрудника Комитета государственной безопасности Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Вадим Гигин подчеркнул, что противникам белорусского государства необходимо дать понять: с ними будут действовать сурово, но по закону. "На это направлен и комментарий Президента страны, который очень сдержанно реагирует на эту ситуацию. Сдержанно, потому что легко перейти грань. Противник давно перешел красную черту, мы не должны этого делать. Мы никогда не делали этого в прошлом, сейчас мы тоже не должны этого делать, потому что противник от нас этого и ждет. Залог победы, когда мы делаем то, чего не ждет от нас враг", - отметил историк.

По мнению Вадима Гигина, оппоненты рассчитывали, что белорусское общество и власть испугаются, начнут паниковать. "Этого не будет. В Беларуси все нормальные люди реагируют на это, да, с чувством тревоги, но это траур, мы опечалены, скорбим. Мы не ожидали того, что произойдет. И посмотрите, какова реакция в другом лагере: радость, восторг, они довольны - пролилась кровь", - отметил он.-0-