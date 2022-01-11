Гигин: процесс обсуждения проекта Конституции свидетельствует о высокой степени мобилизации общества

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс обсуждения проекта изменений в Конституцию свидетельствует о высокой степени гражданской мобилизации в обществе. Об этом заявил сегодня журналистам председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Процесс обсуждения проекта изменений в Конституцию свидетельствует о высокой степени гражданской мобилизации в нашем обществе. Интерес к проекту очень большой, люди, в том числе из регионов, сами звонят, приглашают, договариваются о встречах с нашими основными спикерами, которые делятся своим мнением, своей позицией. В обсуждениях участвуют члены Конституционной комиссии, депутаты, общественные деятели, ученые", - сказал Вадим Гигин.

По его словам, много вопросов звучит на тему Всебелорусского народного собрания. "Что это за орган, какие полномочия, как он будет формироваться - все это живо интересует людей. Также очень актуальна тема, связанная со статусом социального государства - сохранение бесплатной медицины, право на образование, права людей с ограниченными возможностями. Следующий момент - это президентская власть: порядок избрания, полномочия. Также обсуждаются нюансы, касающиеся брачно-семейных отношений. Все эти вопросы находятся в топе обсуждаемых тем", - отметил политолог.

Вадим Гигин подчеркнул, что планируемые изменения в Конституцию позволят в том числе создать барьер от международного вмешательства во внутренние дела и сделать конституционный строй более устойчивым.

Сегодня состоялось общественное обсуждение проекта изменений и дополнений в Конституцию коллективами Министерства спорта и туризма, Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо". "Уже не в первый раз мы встречаемся с представителями спортивной общественности. Как и остальных граждан, их волнует стабильность и устойчивость политической системы", - добавил эксперт.-0-