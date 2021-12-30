Гигин: работа над Конституцией стала важнейшим элементом политической трансформации Беларуси

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа над Конституцией стала важнейшим элементом политической трансформации Беларуси. Такое мнение высказал председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"27 декабря в 15.00 опубликованы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь. Мы с вами встречаемся в четверг - уже столько сказано, уже создано столько фейков. Уже активно идут предложения от граждан, они исчисляются сотнями. Возникают гражданские инициативы по каким-то предложениям, идут дискуссии, споры, настоящие батлы. О чем это говорит? Что Конституция Республики Беларусь является важнейшим элементом политической трансформации", - подчеркнул Вадим Гигин.

По его словам, работа над Конституцией стала самым важным политическим событием уходящего 2021 года. "Наши противники пытались сказать, что "так не будет, кому это надо, послушайте, это уже никто не требует". Нет, ребята. Накал страстей, эта дискуссия, которая разворачивается, говорят о том, что изменения и дополнения действительно определяют программу будущего Беларуси и характеризуют наше настоящее", - отметил политолог.-0-

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