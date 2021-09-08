Гигин: события августа прошлого года мобилизировали общество

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. События августа прошлого года мобилизировали общество и сделали тех, кто отстаивает независимость и суверенитет Беларуси, интересы государства, сильнее. Такое мнение высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин во время форума "Беларусь адзiная", который проходит сегодня в Минске, завершая всебелорусскую акцию аналогичных встреч по всей республике, передает корреспондент БЕЛТА.

"Противники, оппоненты, критики нашей системы говорят, что якобы мы хотим вернуться во время до 9 августа. Ничего подобного. Прошедшие президентские выборы встряхнули нашу систему. Сейчас очень важно, чтобы прошла гражданская мобилизация, - сказал Вадим Гигин. - До 9 августа мы были слабее, чем сейчас".

По мнению эксперта, тогда удалось противостоять цветной революции, отстоять независимость и суверенитет. Примером единства он назвал состоявшийся 16 августа 2020 года на площади Независимости митинг с участием представителей всех регионов Беларуси. "Из регионов и родилась эта акция. Люди говорят: хотим поддерживать дух политической мобилизации, открыто говорить о проблемах и вместе искать пути решения. Нам сейчас нужно нащупывать проекты будущего, решать, какой мы будем строить Беларусь", - подчеркнул Вадим Гигин.

Он сообщил, что уже сейчас по итогам проведенных форумов подготовлен портфель проектов, о которых будет заявлено в ближайшее время. А республиканское общество "Знание" станет основой для реализации этих проектов.

"Теперь вопрос: что делать дальше, какой политический строй мы будем создавать? Причем не на 4-5 лет, а создать тот строй, который молодые люди будут продолжать. Мы должны перезагрузить, создать заново белорусскую политическую систему. И избежать на этом пути угроз и вызовов", - добавил Вадим Гигин.

Он предостерег от того, чтобы стремиться слепо копировать чью-то систему, создавать такую, которая не будет жизнеспособна. Еще один из серьезных рисков на этом пути - отсутствие национальной идеи. "Мы не можем выстраивать общества, если не имеем идеологии. Нужно ответить на вопрос: куда мы идем?" - сказал эксперт.

И еще одна актуальная тема - экономика. На фоне того, как растет влияние частного бизнеса, нужно решить вопрос социализации предпринимательства, повышения его социальной ответственности.

Среди прочих задач - нужно разрушать негативные стереотипы и мифы о Беларуси и белорусах. В том числе велика в этом роль социологических исследований. "Мы выступаем за то, чтобы социологические исследования проводились чаще. Более того, нам надо наших государственных деятелей, политиков учить пользоваться социологическим инструментарием, чтобы принимать решения", - отметил Вадим Гигин.

Форум в Минске собрал около 600 участников - представителей депутатского корпуса, идеологической вертикали, профсоюзного движения, общественных объединений и политических партий. Очень много среди слушателей учащейся молодежи. В числе приглашенных экспертов - известные белорусские политологи, экономисты, социологи.-0-