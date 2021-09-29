Гигин: террористическая угроза идет в Беларусь не с Юга, а с Запада

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террористическая угроза идет в Беларусь не с Юга, а с Запада. Такое мнение высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук Вадим Гигин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", сообщает БЕЛТА.

Говоря о недавнем убийстве сотрудника Комитета государственной безопасности Беларуси, Вадим Гигин отметил, что противники пытаются запугать белорусское государства и общество. И недавняя трагедия не первая такая попытка. "Были попытки и подрыва железной дороги, и нападения на базы ОМОН. Далеко не все еще открыто и рассказано", - отметил историк.

По его мнению, террористической угрозы стоит ожидать не с Юга, а с Запада. "Когда мы говорим о террористической опасности, мы почему-то увязываем терроризм с идеологией. Терроризм - это не идеология, это инструмент. Например, у тех, кто готовил покушение на депутата Гайдукевича (депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич. - Прим. БЕЛТА) и его семью, вообще никакой идеологии не было. Это просто была семья, которая хотела заработать денег. Естественно, возникает вопрос: а как такие люди в нашем обществе появляются? Они есть всегда, это те же люди, это та же психология карателей, которые пошли служить нацистским оккупантам. Тоже вставал вопрос: как они могли?" - отметил Вадим Гигин.

Декан БГУ обратил внимание, что беглая оппозиция призывает белорусских граждан к радикализации и ставит убийство правоохранителя в пример. Соответствующие заявления, в частности, накануне озвучил Валерий Цепкало. "Призывают людей убивать других и жертвовать собой. Ради чего? Ради того, чтобы Цепкало вернулся в Беларусь на белом коне, чтобы он свел счеты с теми, кого он и его жена ненавидят? Есть такое слово "прикарытник". Так вот из всех прикорытников он самый прикорытник. Он белорусской власти лизал все что только можно и невозможно. Предал ее и сейчас других людей призывает идти убивать белорусов, разжигать гражданскую войну, чтобы реализовать собственные амбиции. Он к этому призывает и те, кто за ним стоят", - подчеркнул кандидат наук.-0-