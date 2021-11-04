Гигин: у Польши человеконенавистнический подход к мигрантам, которые мучаются в холоде на границе

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У властей Польши человеконенавистнический подход к мигрантам, которые мучаются в холоде на границе. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Давайте подумаем, в чьих руках судьба этой иракской женщины, девочки, парня, который бежит от войны, чтобы его не мобилизовали и не убили. Мы должны ясно представлять картину, от чего бегут люди. Судьба беженцев зависит от достаточно благополучных чиновников, которые сидят в теплых кабинетах, ужинают в дорогих ресторанах и получают большие деньги. В то время как мигранты мучаются в холоде на границе", - отметил аналитик.

По словам Вадима Гигина, польские элиты хотят, чтобы беженцев задерживала белорусская сторона. "На законодательном уровне они отказались от сотрудничества и совместной охраны границы с белорусами. Они хотят, чтобы потоки мигрантов останавливали мы, заключали их в лагеря на своей территории, а они бы это осуждали. Логики в этом нет, есть один подход - человеконенавистнический. А с другой стороны - это использование любой гуманитарной ситуации для того, чтобы оказать давление на политического противника. А Беларусь они рассматривают именно как политического противника", - подчеркнул эксперт. -0-