Гигин: украинский народ оказался в заложниках у продажной элитки

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский народ оказался в заложниках у продажной элитки. Такое мнение высказал председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Украинский народ - это наши братья. Это такие же люди, как и мы. Но они оказались в заложниках у кого - у продажной элитки", - заявил Вадим Гигин.

По его мнению, вопросы к поведению украинского руководства появились не после событий 2014 года, а с развалом Советского Союза. Историк напомнил, что оно всегда пыталось обмануть и обмишурить своих ближайших партнеров, вело свои игры. Например, после подписания соглашения о создании Содружества Независимых Государств Украина так и не ратифицировала разработанный в 1993 году устав организации. "Эта продажная бывшая партийная верхушка объединяется с нацистами, многие из которых приехали из-за границы, использует их для травли людей, погрязает в страшнейшей коррупции", - обратил внимание политолог.

Вадим Гигин вспомнил о временах, когда создавалось Союзное государство Беларуси и России. Тогда к этому интеграционному проекту могла присоединиться и Украина. Но окружение Леонида Кучмы, который тогда руководил Украиной, было ориентировано на Запад, прежде всего по личным финансовым распоряжениям. "И эта продажность олигархата, который полностью контролировал все политическое пространство, плюс эти "нацики" терроризировали страну. Они устроили Майдан 2004 года, они проводили бандеризацию. И нужно прямо сказать: бандеровская идеология, идеология украинского интегрального национализма - это восточно-европейская форма фашизма, это крайне агрессивный фашизм", - заявил общественный деятель.-0-