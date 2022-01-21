Гигин: уровень гражданской ответственности белорусов вырос не благодаря, а вопреки беглым

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень гражданской ответственности в белорусском обществе вырос не благодаря, а вопреки беглой оппозиции. Об этом заявил председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Уровень гражданской ответственности в обществе сейчас высок как никогда. И он произошел не благодаря этим беглым, а вопреки им. Потому что наше общество боролось за свою независимость и суверенитет", - сказал Вадим Гигин.

Историк обратил внимание, что около 30 лет назад Беларусь обрела независимость, и суверенитет стране достался достаточно легко, его не пришлось отстаивать. "А вот август и осень 2020 года была не война, но наша борьба за независимость и суверенитет. Если бы те победили, у нас бы здесь все полностью управлялось полностью из-за. Мы бы не Конституцию новую обсуждали, а вообще неизвестно, что бы происходило на нашей территории", - отметил он.-0-

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