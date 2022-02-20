Гигин: в Беларуси патриотическая волна достаточно большая

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси патриотическая волна достаточно большая, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин во время финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды".

"На самом деле, когда стартовали, когда проект Конституции выносили на обсуждение, думали: а заинтересует ли людей? Не просто заинтересовало, а подняло большую волну патриотическую, гражданской ответственности. То, как люди отдельные статьи обсуждали - может быть даже какие-то неожиданные формулировки, большие дискуссии, какие-то развернулись споры. И что очень важно - не по вопросу: нужны или не нужны изменения, нужна или не нужна Конституция, а именно по формулировкам отдельных статей", - сказал Вадим Гигин.

По его словам, это говорит о том, что эти вопросы людей волнуют. "Люди хотят сами писать правила своей жизни. Масштабность обсуждений проекта Конституции в нашем обществе показала, что гражданское общество созрело, То, что патриотическая волна достаточно большая. Она на подъеме действительно сейчас в Беларуси. И более того, мы ее называем итоговой акцией. Но на следующей неделе будут продолжаться такие дискуссии. Я лично выезжаю в несколько регионов. И я думаю, мы актуальные вопросы политические в таком же открытом формате с использованием самых новых современных методов донесения информации будем продолжать и после референдума. Это могут быть вопросы исторической памяти - у нас Год исторической памяти. Это вопросы развития политической системы, гражданского общества. Это людям интересно", - добавил политолог.

Финал республиканского просветительского проекта "В режиме правды" прошел 19 февраля во Дворце спорта в Минске. Проект проходит в преддверии республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию.​ Его цель - разрушение фейков и негативных стереотипов, созданных вокруг Беларуси. Во время серии публичных выступлений в разных регионах страны работала группа профессиональных экспертов. Среди спикеров - яркие политики, публицисты и общественные деятели, в том числе члены Конституционной комиссии. При этом использовались новые формы и методы работы с аудиторией.

Старт проекту "В режиме правды" белорусское общество "Знание" дало 24 ноября 2021 года в 25-ю годовщину исторического референдума, определившего конституционный строй нашей страны.-0-

Фото Максима Гучека