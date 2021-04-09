Гигин: в Беларуси вспомнили о геноциде населения, чтобы не случилось его "инфоцида"

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси занялись вопросом геноцида населения в годы Великой Отечественной войны, чтобы сегодня не случилось его "инфоцида". Такое мнение высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы вспомнили о геноциде в годы Второй мировой войны, чтобы не случился "инфоцид", то есть ментальное стирание памяти, - сказал Вадим Гигин. - Многие западные политики ждали: уйдет поколение победителей, и вы забудете эту войну. Хотели, чтобы у нас отношение к этому событию, героическому и трагическому, было именно таким. Не будет! Белорусы этого не допустят".

В свою очередь директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук подчеркнул, что геноцид белорусского населения в годы ВОВ должен стать предметом изучения в школах, чтобы у детей формировалось реальное отношения к тем событиям. "Именно эта историческая память, этот ген победителя - это какая-то гарантия, которая будет нам позволять осознавать тот страшный процесс, когда нас пытаются сделать колонией", - заявил глава медиахолдинга.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

"Общеизвестно, что Беларусь в прошлом году столкнулась с попыткой захвата власти неконституционным путем. В отношении нашего государства до настоящего времени проводится агрессивная политика, которая характеризуется попытками дестабилизации правопорядка с применением методов радикализма и различных форм экстремизма. В ходе расследования ряда уголовных дел установлено, что организация и финансирование указанных посягательств на суверенитет и территориальную целостность Беларуси осуществляется некоторыми западноевропейскими государствами, причастными в том числе к массовому уничтожению белорусов и представителей иных национальностей в период Великой Отечественной войны и послевоенное время. При этом этими же государствами развернута информационная война, направленная и на искажение исторических событий, - сказал генеральный прокурор Андрей Швед. - В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси".

По его словам, в основу принятого решения положены сведения о гибели миллионов белорусов и иных лиц вследствие зверств немецких оккупантов и их пособников. "Кроме того, общественность недостаточно осведомлена о ряде фактов геноцида, совершенных националистическими бандформированиями сообщников фашистов. Это в свою очередь создает почву для их героизации и попыток разрушить ценности, на которых строится белорусская государственность. Безнаказанность порождает новые преступления. Возбуждение уголовного дела по фактам злодеяний в отношении мирного населения Беларуси - важный этап в противодействии реабилитации нацизма. При этом Конвенция ООН по предупреждению преступлений геноцида и наказаний за него установила, что лица, обвиняемые в совершении геноцида, должны быть судимы компетентным судом государства, на территории которого было совершено данное деяние. Геноцид - не имеет срока давности", - отметил генпрокурор.-0-