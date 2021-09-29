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29 сентября 2021, 23:23

Гигин: в среде протестунов сознательно нагнетается идеология ненависти к окружающей их реальности

Фото из архива
Фото из архива

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад делает ставку на террористическую атаку против Беларуси. Такое мнение высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук Вадим Гигин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", комментируя недавнее убийство сотрудника Комитета государственной безопасности Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Вадим Гигин заметил, что Запад исчерпал элементы политического давления на Беларусь, сегодня там понимают, что такие методы не эффективны, а представители беглой белорусской оппозиции - пустышки, которые никак не влияют на ситуацию в стране. Экономические санкции также не действуют и только лишь укрепляют белорусское государство.

"К сожалению, мы вступаем в новый этап. Мы думали, что это будут какие-то вооруженные действия, возможно, на границе воспользуются этими мигрантами. Они все-таки сделали ставку на террористическую атаку против Беларуси. Эта гибридная война, в которую плавна перетекла провалившаяся попытка цветной революции, вступила в эту крайне опасную стадию", - подчеркнул историк.

Вместе с тем он отметил, что белорусские спецслужбы эффективно противостоят этому и срывают большинство попыток террористических актов.

"Случай с Зельцерем (бандитом, выстрелившим в сотрудника белорусской спецслужбы) - это не некая случайность, не психологическая девиация. Это результат сознательного нагнетания в этой среде несостоявшихся протестунов идеологии ненависти ко всей окружающей их действительности и реальности", - заявил Вадим Гигин.-0-

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