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13 января 2021, 20:27

Гигин: ВНС станет важным шагом в решении назревших проблем

Вадим Гигин. Фото из архива
Вадим Гигин. Фото из архива
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13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание станет важным шагом в решении назревших проблем. Такое мнение высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук Вадим Гигин в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Не нужно ожидать, что собрание разрешит все вопросы. У него и полномочий таких нет, и никто такую задачу не ставит. Не надо разгонять эти завышенные ожидания. Но мы должны сказать четко и определенно, что это будет значительный этап (и мы это видим по общественной, медийной реакции) разрешения давно назревших проблем", - уверен Вадим Гигин.

Вместе с тем он заметил, что, как показывает опыт предыдущих лет, не все решения, принятые на Всебелорусском народном собрании, выполняются. Историк считает, что это и невозможно сделать на 100%, поскольку многие из них служат ориентирами, к которым надо стремиться. Однако, убежден Вадим Гигин, делегаты ВНС все-таки должны выработать некий механизм реализации решений, чтобы их выполнение оставалось на контроле и все поставленные цели были достигнуты.

Эксперт также ответил на замечания, что во Всебелорусском народном собрании участвуют исключительно единомышленники. По его мнению, участники этого форума - действительно сторонники действующего конституционного строя, но это не значит, что они одинаково смотрят на вопросы общественной, политической и экономической жизни Беларуси.

ВНС предшествовали организованные в разных городах и учреждениях диалоговые площадки. И там шли горячие споры, обратил внимание декан факультета. "Кто-то сторонник парламентской республики, кто-то - президентской. Кто-то одной экономической формы, кто-то - другой. У сотен делегатов (я смотрю, как проходит выдвижение) сейчас идут реальные дискуссии, споры", - сказал Вадим Гигин.-0-

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