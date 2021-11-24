Гигин: вокруг Беларуси создается много фейков и лжи, но сила правды все разрушает

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество "Знание" в 25-ю годовщину исторического референдума, определившего конституционный строй нашей страны, дало старт новому проекту "В режиме правды", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект направлен на разрушение фейков и негативных стереотипов, созданных вокруг Беларуси, и предполагает серию публичных выступлений в разных регионах страны. Над ним работает группа профессиональных экспертов, а среди спикеров - яркие политики, публицисты и общественные деятели Беларуси, в том числе члены Конституционной комиссии. При этом предполагается использовать новые формы и методы работы с аудиторией.

"25 лет назад, 24 ноября 1996 года, в Беларуси прошел референдум, заложивший основы нашего конституционного строя, мира, стабильности. Импульс проекту "В режиме правды" дал глава государства еще 9 августа на "Большом разговоре", где заострил внимание, что вокруг Беларуси создается много фейков, лживой информации. Но сила правды все разрушает, - сказал председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин. - Группа молодых инициативных ребят в августе прошлого года поняла, что произошедшие события - угроза для их привычного образа жизни и нужно что-то делать. Сейчас, когда происходят конституционные изменения, необходимо проехать по стране и рассказать людям правду. Мы не боимся тех штампов, стереотипов, лжи, которую пытаются противопоставить нам. Нам есть что сказать, нам не нужно ничего придумывать".

Как отметил политолог, при коммуникации с разными категориями людей нужно использовать новые, креативные формы. "Чтобы разговаривать с молодежью, пожилыми людьми, бизнесменами, работниками школы, военнослужащими, можно взаимодействовать с ними с помощью самых разных современных методов. Общественно-политическую информацию можно доносить через музыку, соцсети, прямые встречи. Все это мы собираемся применять в рамках нашего масштабного проекта народно-просветительской программы в режиме правды. Однако мы не гонимся за формой, для нас главное - содержание и смысл. Для этого мы привлекли большое количество экспертов. С белорусами будут разговаривать те люди, которые понимают, о чем говорят, и отвечают за это", - сказал Вадим Гигин.-0-

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Фото Сергея Шелега