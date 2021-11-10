Гигин: все слова о правах человека смыла слеза курдского ребенка, замерзающего в подляшском лесу

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все слова о демократии и правах человека смыла слеза курдского ребенка, который мерзнет сейчас в подляшском лесу. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин, комментируя ситуацию с мигрантами на границе, сообщает БЕЛТА.

"В Варшаве у власти находится партия "Право и справедливость", известная своей ультраконсервативной идеологией с зашкаливающим национализмом. Так вот, "писовцы" решили воспользоваться ситуацией и на фоне падающего рейтинга консолидировать свой электорат, раздувая ксенофобские настроения и лютую исламофобию. Не верите? Тогда почитайте польские социальные сети, посты сторонников Ярослава Качиньского, презеса "ПиС" и подлинного хозяина Польши. Мы не будем сейчас их цитировать, чтобы избежать обвинений в разжигании межнациональной розни, - отметил аналитик. - Шовинистического угара польским политикам показалось мало. Тогда они перешли к нагнетанию военной истерии. Принялись стягивать войска к белорусской границе. А что, зря они обзаводились немецкими "леопардами"? Почему бы не применить их против мигрантов?".

По словам Вадима Гигина, не отстает от правящей партии и оппозиция. "Дональд Туск, непримиримый противник "ПиС" и записной либерал классического разлива, решил нанести свой удар. Но и он оказался в духе "милитари". Обвинив правящую партию в неспособности справиться с ситуацией, бывший премьер Польши и экс-глава Европейского совета призвал пустить в дело четвертый пункт устава НАТО, то есть прибегнуть к помощи Североатлантического альянса, - напомнил эксперт. - Сейчас польские политики и нанятые ими пропагандисты (те, что родом из Беларуси) из кожи вон лезут, чтобы всячески продемонстрировать "глобальную поддержку". Что же, прозвучали дежурные заявления Урсулы фон дер Ляйен, отметился и Госдеп США. Наверное, со временем одобрят и польскую инициативу по санкциям. Почему бы и нет? Им только давай! А вот с солидарностью выходит туговато. Еще бы, такие кадры приходят с белорусско-польской границы. И тут стоит напомнить, что 25 августа Европейский суд по правам человека обязал Польшу обеспечить беженцев жильем и одеждой. Amnesty International 30 сентября резко раскритиковала польские власти за их обращение с беженцами. Да и сама практика принудительного выдворения мигрантов в принципе противоречит международному праву".

По мнению Вадима Гигина, те, кто знаком с европейскими политическими нравами, прекрасно понимает, как сладострастно сейчас потирают руки во властных кабинетах Парижа и Рима, Мадрида и Афин - тех столиц, где пережили бессонные ночи, пытаясь разрешить миграционный кризис в 2015 году. "Тогда в Евросоюз прибыло более полутора миллионов (а по некоторым данным, и все два) беженцев и нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Страны Средиземноморья взывали к европейской солидарности. А в Варшаве со шляхетской заносчивостью отказывались брать на себя какие-либо обязательства. Мол, не для того вступали в ЕС, чтобы возиться тут с этими… С кем? Почитайте польские социальные сети, только потом не забудьте вымыть руки. Все их разглагольствования о демократии и правах человека смыла слеза курдского ребенка, который мерзнет сейчас в подляшском лесу", - подытожил председатель правления Белорусского общества "Знание".-0-