Гигин: Запад стреляет сам себе в ногу, оказывая давление на Беларусь и Россию

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад стреляет сам себе в ногу, оказывая давление на Беларусь и Россию. Об этом политолог, председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

По словам политолога, именно Беларусь и Россия являются локомотивами интеграции на постсоветском пространстве, а санкции в том числе подстегивают соответствующие процессы.

Вадим Гигин обратил внимание, что постсоветские страны в различных интеграционных форматах, в том числе Союзном государстве, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, накопили много нереализованных возможностей. И если реализовать все ранее достигнутые договоренности и намерения, это был бы очень серьезный шаг вперед.

"Об этом упоминал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он сказал, что этой осенью чувствуется значительная активизация процессов в ЕАЭС. У нас три уровня интеграции. Самый плотный - Союзное государство, затем очень серьезная кооперация на уровне ЕАЭС. СНГ - это такой политико-экономический клуб, где договариваются о каких-то общих правилах, что тоже важно. И отдельно (это даже не уровень, а другое измерение) - ОДКБ - военно-политический блок", - отметил эксперт.

Он считает, что нужно каким-то образом синхронизировать все эти интеграционные процессы. Вадим Гигин при этом обратил внимание на важность договориться об общих правилах, в том числе по энергетическим вопросам, созданию общего рынка газа, где остаются нерешенные вопросы. "Это постоянно будоражит внутренние противоречия в ЕАЭС. Когда мы договоримся об этом принципиальном вопросе, остальные пойдут гораздо легче", - уверен Вадим Гигин.-0-