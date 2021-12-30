Гигин: зрелость белорусского общества стала одним из факторов поражения цветной революции

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зрелость гражданского общества стала одним из факторов поражения цветной революции в Беларуси. Такое мнение высказал председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Гражданское общество у нас было всегда, и оно себя показало в августе 2020 года. И, кстати, противники Беларуси этого не ожидали. Появление эффекта "коллективного Лукашенко", та гражданская зрелость, продемонстрированная нашими людьми, были одним из очень важных факторов поражения цветной революции", - считает Вадим Гигин.

Он также обратил внимание на большой интерес граждан к проекту изменений Конституции Беларуси. Прошло буквально два дня после публикации документа, а он уже получил широкий общественный резонанс, отметил историк. "Уже активно идут предложения от граждан, они исчисляются сотнями. Возникают гражданские инициативы по каким-то предложениям, идут дискуссии, споры, настоящие батлы", - заявил общественный деятель.-0-