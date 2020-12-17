Гинчук: единый информационно-образовательный ресурс - доппомощь учащимся в изучении материала

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый информационно-образовательный ресурс для учреждений общего среднего образования - это дополнительная помощь учащимся в изучении учебного материала по учебным предметам. Такое мнение во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА высказала директор Национального института образования Валентина Гинчук.

"Единый информационно-образовательный ресурс не заменит реальный образовательный процесс. Он разрабатывается как дополнительный ресурс в помощь учащимся, которые либо не могут посещать учебное занятие, либо же по каким-то причинам не поняли объяснения учебного материала, - рассказала Валентина Гинчук. - В ближайшее время будет предложен алгоритм работы с банком учебных материалов. Разрабатываемый ресурс не заменит и школьный учебник. Например, при объяснении учебного материала педагоги используют разные приемы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся. Они предлагают поставить видеоролик на паузу и выполнить то или иное задание из учебного пособия".

Проректор по методической работе Академии последипломного образования Светлана Уклейко отметила, что появляется еще одно звено в образовательном процессе. "Еще одно средство, которое может использоваться учителем, но самое главное учащимся. И это позволит ему лучше освоить содержание учебных программ", - подчеркнула она.

Светлана Уклейко

По словам заместителя начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальника управления общего среднего образования Министерства образования Ирины Каржовой, в скором времени в регионах будут организованы для педагогов семинары, что позволит познакомить их с новым ресурсом и услышать предложения по его дальнейшему совершенствованию.

Планируется, что платформа начнет работать в тестовом режиме с 1 января 2021 года. Информационно-образовательный ресурс будет совершенствоваться и в техническом, и в содержательном аспектах. Библиотека учебных материалов будет постепенно пополняться новыми материалами, в том числе разработанными педагогами сценариями уроков, электронными образовательными ресурсами и другими. Все материалы, которые будут размещаться для общего доступа, будут проходить педагогическую экспертизу.-0-

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