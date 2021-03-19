Гирю заложили в основание нового лабораторного корпуса Гомельского ЦСМС

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском центре стандартизации, метрологии и сертификации заложили гирю в основание нового лабораторного корпуса. В торжественной церемонии принял участие председатель Госстандарта Валентин Татарицкий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

"Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации - одна из ведущих организаций комитета. И строительство нового объекта говорит о перспективе развития коллектива и организации в целом. Это большая заслуга всех вас, - обратился к работникам центра Валентин Татарицкий. - Стройка - это локомотив всего, локомотив экономики. Если будем строить, будем жить и развиваться дальше".

Строительство здания начато в январе, введение в эксплуатацию намечено на начало 2022 года. В новом корпусе будут размещены несколько лабораторий, а также физкультурно-оздоровительные помещения, где работники предприятия смогут отдохнуть, позаниматься спортом и укрепить свое здоровье.

Примечательно, что в основание будущего здания заложили 10-фунтовую гирю с клеймом, нанесенным в начале прошлого века - в 1914 году. Эта гиря хранилась в музее Гомельского ЦСМС.

"Современное оборудование и приборы, новые технологии и знания, которые будут применены здесь, в новом важном для нас объекте, повысят уровень и точность проводимых измерений. У центра богатая 96-летняя история, поэтому, основываясь на хорошем прошлом, мы будем строить достойное будущее", - резюмировал директор ЦСМС Александр Казачок.-0-

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