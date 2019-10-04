ГКНТ и Минобразования Украины подписали программу сотрудничества до 2022 года

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования и науки Украины подписали исполнительную программу научно-технического и инновационного сотрудничества на 2019-2022 годы во время II Форума регионов Беларуси и Украины в Житомире, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Документ предусматривает обмен научно-технической информацией, взаимодействие по рамочной программе ЕС по науке и инновациям "Горизонт 2020" и в области трансфера технологий, а также проведение совместного конкурса и реализацию двусторонних научно-технических проектов.

"Потенциал белорусско-украинского сотрудничества в научно-технической и инновационной сфере далеко не исчерпан. Нам следует ставить перед собой новые стратегические цели. В условиях интенсивного развития в мире новых технологий приоритетное значение приобретает развитие сотрудничества в области высоких технологий: информационных технологий, биотехнологий, фармации, оптики, лазерной физики, теплофизики, биоорганической химии и материаловедения", - сказал председатель ГКНТ Александр Шумилин.

Беларусь и Украина в настоящее время выполняют десять научно-технических и научных проектов. Часть имеет биомедицинское применение, в том числе диагностика новообразований молочной железы с морфометрической оценкой рецепторного статуса раковых клеток, создание новых многокомпонентных наносистем для терапии и диагностики солидных опухолей, создание алгоритмов и интеллектуальной аналитической системы для обработки и анализа разнородных клинических и биомедицинских данных с целью совершенствования диагностики сложных заболеваний, разработка микроволновых методов и средств для биомедицинской инженерии. Кроме того, ученые работают над проектом гуманитарной направленности, касающимся литературно-языкового пространства украинцев и белорусов XVI-XVII веков.

Двустороннее научно-техническое сотрудничество осуществляется на долгосрочной основе в рамках работы белорусско-украинской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий. Совместно с Министерством образования и науки Украины проведено уже 11 заседаний комиссии.-0-