ГКНТ и НАН подготовили проект указа о приоритетных направлениях научной и инновационной деятельности

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГКНТ и НАН Беларуси подготовили проект указа "О приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Документ рассмотрен на совместном заседании президиума Национальной академии наук Беларуси и коллегии Государственного комитета по науке и технологиям. Как отметил заместитель председателя ГКНТ Сергей Щербаков, проект указа подготовлен на основе Комплексного прогноза научно-технического прогресса для Республики Беларусь на 2021-2025 годы и на период до 2040 года, стратегии "Наука и технологии: 2018-2040", одобренной на втором Съезде ученых Беларуси, Концепции национальной безопасности. В настоящее время документ рассмотрен заинтересованными органами госуправления, конструктивные и обоснованные предложения учтены, проинформировал он.

Так, предусматривается шесть приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы. В частности, речь идет о наукоемких информационно-коммуникационных, цифровых и междисциплинарных технологиях; биологических, химических, медицинских и фармацевтических технологиях; энергетике, экологии и рациональном природопользовании; машиностроении и инновационных материалах; агропромышленных и продовольственных технологиях; обеспечении безопасности человека, общества и государства.

Каждое из данных направлений конкретизируется через призму соответствующих ключевых технологий, подчеркнули в пресс-службе. По сравнению с текущим пятилетием в этом документе число приоритетных направлений научно-технической деятельности сокращено на 33%, научных исследований - на 46%. По мнению ученых, новые приоритетные направления позволят сконцентрировать усилия на действительно прорывных проектах. При этом сохранится преемственность с заделом текущего пятилетия.

Кроме того, предлагаемые приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности Республики Беларусь в целом соответствуют приоритетными направлениям Российской Федерации и ряда экономически высокоразвитых стран (США, Германия, Япония, Франция, Великобритания, Китай, Швеция).

В ГКНТ рассказали, что реализация приоритетов через выполнение заданий научных и научно-технических программ, проектов ГПИР обеспечит к 2025 году выполнение ряда показателей социально-экономического развития. Предполагается, что удельный вес инновационно активных организаций составит 27,5% от общего количества организаций обрабатывающей промышленности. Эти значения соответствуют уровню таких европейских стран, как Хорватия (34%), Испания (27%), Словакия (26%). Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции организациями обрабатывающей промышленности повысится до 22%. В Литве этот показатель составляет 23%, Германии - 19%, Бельгии -18%. Доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта составит 35% (в Сербии - 36%, Португалии - 35%, Турции - 33%.

Как отметили в пресс-службе, приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы планируется в ближайшее время рассмотреть на заседании Комиссии по вопросам государственной научно-технической политики при Совете Министров.-0-