ГКНТ и российский фонд "Сколково" планируют в 2020 году провести в Минске стартап-тур

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и председатель российского фонда "Сколково" Аркадий Дворкович обсудили возможность проведения в 2020 году стартап-тура в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Фонд "Сколково" уже проводил стартап-туры в Минске в 2015 и 2016 годах. Тогда в них приняли участие около 900 проектов белорусских разработчиков. Один из них - "Турбосфера - инновационная установка" - вышел в финал конкурса.

Александр Шумилин и Аркадий Дворкович обсудили также перспективы включения белорусских организаций в кластеры фонда "Сколково" для развития сотрудничества и продвижения белорусских технологий на российский рынок, в том числе в сфере информационно-коммуникационных технологий, биомедицины, энергетики.

Соглашение о сотрудничестве ГКНТ и фонда "Сколково" в научно-технической и инновационной сферах было подписано в 2012 году. Взаимодействие осуществляется также согласно соглашениям с подведомственными организациями ГКНТ: Национальным центром интеллектуальной собственности, Белорусским институтом системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы.

Фонд "Сколково" активно участвует в работе Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах и выступает оператором Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года.-0-