ГКНТ начинает прием заявок на участие в конкурсе инновационных проектов

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям проводит конкурс инновационных проектов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

В рамках реализации указа Президента Беларуси от 20 мая 2013 года №229 "О некоторых мерах по стимулированию реализации инновационных проектов" Государственный комитет по науке и технологиям объявляет конкурс инновационных проектов, претендующих на получение государственной финансовой поддержки на безвозвратной основе.

Для участия в конкурсном отборе проекты должны соответствовать требованиям положения о порядке предоставления инновационных ваучеров и грантов, утвержденного постановлением Совета Министров от 4 октября 2013 года №888 "О некоторых мерах по реализации указа Президента Республики Беларусь от 20 мая 2013 года №229".

Представить свои проекты в Белорусский инновационный фонд заявители (граждане Беларуси и юридические лица, претендующие на получение государственной финансовой поддержки при их реализации) могут по 18 декабря.-0-