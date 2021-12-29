ГКНТ предлагает обсудить изменения в сфере научно-технической деятельности

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления правительства "Об изменении постановления Совета Министров от 2 августа 2013 года №681". Изменения вносятся в положение о порядке ведения государственного реестра прав на результаты научной и научно-технической деятельности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения, возникающие при регистрации прав на подлежащие обязательной коммерциализации результаты научной и научно-технической деятельности, полученные полностью или частично за счет государственных средств, и учете результатов коммерциализации.

Документ разработан для реализации ч.2 п.2 указа от 4 февраля 2013 года №59 "О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности".

Организатор общественного обсуждения - Государственный комитет по науке и технологиям.

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