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21 августа 2021, 15:39

ГКНТ проведет ярмарку разработок "Медицина и охрана здоровья" 7 октября

Фото из архива
Фото из архива
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям 7 октября проведет ярмарку инновационных разработок "Медицина и охрана здоровья" как часть деловой программы 27-й Международной специализированной выставки "Медицина и здоровье - 2021", сообщили БЕЛТА в БелИСА ГКНТ.

Участвовать в ярмарке могут авторы инновационных разработок из научных организаций и учреждений образования, инновационно активных предприятий, представителей республиканских органов госуправления и иных организаций, курирующих вопросы инновационной деятельности, а также инвесторов, потребителей, других заинтересованных. Участие в мероприятии бесплатное.

Подробную информацию о ярмарке (о формах заявок для авторов инновационных разработок, онлайн-регистрации для заинтересованных участников) можно найти на сайте БелИСА, а также получить по телефонам (+37517) 203-13-19, (+37517) 379-60-13 и электронной почте seminar@belisa.org.by.-0-
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