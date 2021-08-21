ГКНТ проведет ярмарку разработок "Медицина и охрана здоровья" 7 октября

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям 7 октября проведет ярмарку инновационных разработок "Медицина и охрана здоровья" как часть деловой программы 27-й Международной специализированной выставки "Медицина и здоровье - 2021", сообщили БЕЛТА в БелИСА ГКНТ.Участвовать в ярмарке могут авторы инновационных разработок из научных организаций и учреждений образования, инновационно активных предприятий, представителей республиканских органов госуправления и иных организаций, курирующих вопросы инновационной деятельности, а также инвесторов, потребителей, других заинтересованных. Участие в мероприятии бесплатное.Подробную информацию о ярмарке (о формах заявок для авторов инновационных разработок, онлайн-регистрации для заинтересованных участников) можно найти на сайте БелИСА, а также получить по телефонам (+37517) 203-13-19, (+37517) 379-60-13 и электронной почте seminar@belisa.org.by.-0-