ГКСЭ определил требования к материально-технической базе и условиям проведения судэкспертиз

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Требования к материально-технической базе и условиям проведения судебных экспертиз определены постановлением Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) №10 от 26 октября 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Одно из таких требований - наличие на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном основании материально-технической базы, необходимой для проведения судебных экспертиз по их видам (подвидам).

Также установлено, что судебные экспертизы должны проводиться в помещениях, которые оснащены техническими средствами охраны и (или) иными средствами защиты и обеспечения сохранности материалов и объектов, поступивших на экспертизу, а также образцов для сравнительного исследования, химических реактивов и т.д. Речь идет о наличии металлических сейфов, шкафов, холодильников, морозильников и др. Также должна быть вычислительная, копировально-множительная техника, средства фото- и видеофиксации.

Постановлением ГКСЭ №13 от 13 ноября 2020 года определен порядок аттестации на присвоение (подтверждение) квалификации судебного эксперта. Согласно инструкции, аттестация претендента проходит в форме квалификационного экзамена. Проводит экзамен комиссия по вопросам лицензирования деятельности по проведению судебных экспертиз. Экзамен состоит из двух этапов: первый (по специальным вопросам) - в форме собеседования по экзаменационным билетам, второй (по вопросам процессуального законодательства) - в форме письменного тестирования.

Постановления вступают в силу с 1 января 2021 года.-0-