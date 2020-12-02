ГКСЭ определил требования к материально-технической базе и условиям проведения судэкспертиз

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 2 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:01 Музей истории ВОВ проведет II Туристический форум 16 декабря Регионы
20:44 Минлесхоз рассказал о средней стоимости новогодних деревьев в этом году Общество
20:31 Случай заражения коронавирусом домашнего питомца выявлен в Словении В мире
20:13 ГАИ: многих несчастных случаев можно избежать, обучив ребенка правилам поведения на дороге Общество
19:57 Женская теннисная ассоциация ввела новый фирменный стиль Спорт
19:51 Совет коллективной безопасности ОДКБ одобрил 15 документов Политика
19:43 Воскресенский хочет предложить Всебелорусскому народному собранию проект политической амнистии Политика
19:30 На диалоговых площадках и в парламенте собрано более 8 тыс. предложений по изменению Конституции Общество
19:28 ГКСЭ определил требования к материально-технической базе и условиям проведения судэкспертиз Общество
19:23 Гайдукевич: надо запретить в Беларуси заниматься политикой тем, кто финансируется извне Политика
19:18 Названа стоимость российской вакцины от коронавируса В мире
19:15 В Минске расширен перечень объектов, предоставляемых безвозмездно под создание рабочих мест Регионы
19:08 С начала года в Минске под колесами авто погибли 16 человек Происшествия
18:54 Митра и тройник Митрополита Филарета переданы в Национальный художественный музей Культура
18:53 Выставка работ белорусского художника Николая Кузьмича Byzantium открылась в НХМ Культура
18:39 Диалог способствует конструктивному развитию страны - мнение Регионы
18:36 Караник: сельское хозяйство и сфера переработки стали драйверами экономики Гродненской области Регионы
18:35 Маркевич: будем активно внедрять в практику работы встречи с людьми на местах Общество
18:28 Международный фестиваль "Тэатральны куфар, БДУ-2020" открылся в Минске Культура
18:14 Караев: выстроена четкая система обратной связи и реагирования на обращения и проблемы людей Регионы
18:03 Россия выдала Беларуси участника банды Морозова Происшествия
18:00 "Сегодня нам как никогда надо быть вместе" - о чем говорил Лукашенко и другие лидеры на саммите ОДКБ Президент
17:56 Белорусские адвокаты проведут 4 декабря бесплатные консультации для малоимущих Общество
17:48 Академия управления и Университет гражданской защиты МЧС подписали соглашение о сотрудничестве Общество
17:40 Минздрав расширил перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19 Общество
17:39 В Иваново при пожаре спасли женщину и ее 4-летнего внука Происшествия
17:34 Из-за неправильно выбранной водителями скорости за 11 месяцев на дорогах Минска погибли 9 человек Происшествия
17:34 В Минске лицеист повредил камнем служебный транспорт - возбуждено уголовное дело Происшествия
17:31 Генсек ООН предупредил об угрозе появления новых зоонозных вирусов В мире
17:26 Декабрь в этом году в Беларуси ожидается теплее обычного Общество
Все новости
Все новости
Общество
02 декабря 2020, 19:28

ГКСЭ определил требования к материально-технической базе и условиям проведения судэкспертиз

Фото из архива
Фото из архива

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Требования к материально-технической базе и условиям проведения судебных экспертиз определены постановлением Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) №10 от 26 октября 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Одно из таких требований - наличие на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном основании материально-технической базы, необходимой для проведения судебных экспертиз по их видам (подвидам).

Также установлено, что судебные экспертизы должны проводиться в помещениях, которые оснащены техническими средствами охраны и (или) иными средствами защиты и обеспечения сохранности материалов и объектов, поступивших на экспертизу, а также образцов для сравнительного исследования, химических реактивов и т.д. Речь идет о наличии металлических сейфов, шкафов, холодильников, морозильников и др. Также должна быть вычислительная, копировально-множительная техника, средства фото- и видеофиксации.

Постановлением ГКСЭ №13 от 13 ноября 2020 года определен порядок аттестации на присвоение (подтверждение) квалификации судебного эксперта. Согласно инструкции, аттестация претендента проходит в форме квалификационного экзамена. Проводит экзамен комиссия по вопросам лицензирования деятельности по проведению судебных экспертиз. Экзамен состоит из двух этапов: первый (по специальным вопросам) - в форме собеседования по экзаменационным билетам, второй (по вопросам процессуального законодательства) - в форме письменного тестирования.

Постановления вступают в силу с 1 января 2021 года.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГКСЭ законодательство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Минлесхоз рассказал о средней стоимости новогодних деревьев в этом году
Фото из архива ГАИ: многих несчастных случаев можно избежать, обучив ребенка правилам поведения на дороге
Фото из архива На диалоговых площадках и в парламенте собрано более 8 тыс. предложений по изменению Конституции
Анатолий Маркевич. Фото из архива Маркевич: будем активно внедрять в практику работы встречи с людьми на местах
Фото из архива Белорусские адвокаты проведут 4 декабря бесплатные консультации для малоимущих
Фото МЧС Академия управления и Университет гражданской защиты МЧС подписали соглашение о сотрудничестве
Главное
Александр Лукашенко "Сегодня нам как никогда надо быть вместе" - о чем говорил Лукашенко и другие лидеры на саммите ОДКБ
Головченко назвал рост благосостояния населения главной целью программы деятельности правительства до 2025 года
В Беларуси планируют расширить возможности использования семейного капитала
В Новый год – с новой квартирой! Медикам, учителям, айтишникам и молодоженам скидки до 20% продлены до конца года!
Топ-новости
Лукашенко обеспокоен наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ
Лукашенко заявил об оголтелом поведении Польши и стран Балтии против Беларуси
Воскресенский хочет предложить Всебелорусскому народному собранию проект политической амнистии
Минтруда о переформатировании пенсий: будем максимально развивать добровольное пенсионное страхование
Минлесхоз рассказал о средней стоимости новогодних деревьев в этом году
Маркевич: будем активно внедрять в практику работы встречи с людьми на местах
Правительство Беларуси разработало подходы к оздоровлению проблемных госпредприятий
Международный фестиваль "Тэатральны куфар, БДУ-2020" открылся в Минске
Декабрь в этом году в Беларуси ожидается теплее обычного
Митра и тройник Митрополита Филарета переданы в Национальный художественный музей
В Беларуси проведут правовой мониторинг военного законодательства
Кунцевич: миролюбие и добрососедство являются неотъемлемой частью природы белорусов
Минздрав расширил перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19
МЧС утвердило нормы и правила безопасности объектов использования атомной энергии
Белорусские адвокаты проведут 4 декабря бесплатные консультации для малоимущих
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.