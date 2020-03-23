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23 марта 2020, 22:16

ГКСЭ планирует внедрить методику исследования растительных наркотиков

Фото из архива
Фото из архива

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Государственном комитете судебных экспертиз в этом году рассчитывают внедрить в практику методику исследования наркотиков растительного происхождения, которая позволит определить место его произрастания. Об этом сообщил председатель ГКСЭ Андрей Швед в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня завершаем ряд опытов, которые позволят уже в этом году внедрить в практику исследования наркотиков растительного происхождения с установлением зоны их произрастания. Методика поможет определить, из какого региона какой страны поступила эта партия веществ, что во многом поспособствует выявлению и пресечению каналов сбыта", - сказал Андрей Швед.

В 2019 году, например, в Беларуси внедрили новую систему исследований очага пожара, что позволило в 10 раз повысить оперативность таких экспертиз. Ранее вошла в практику методика исследования драгоценных камней: белорусские эксперты теперь могут определить подлинность, чистоту, каратность камня. Также начали проводить лингвистические, порнографические экспертизы, а также исследования продуктов выстрела.

В целом в стране ежегодно внедряют по две-четыре новых экспертизы. Это удается благодаря хорошей оснащенности ГКСЭ. "У нас техника такая же, как в США, Южной Корее, Германии - соответствует лучшим мировым стандартам", - подчеркнул Андрей Швед.-0-

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