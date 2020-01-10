ГКСЭ повысит эффективность и оперативность обнаружения следов поджога

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские эксперты внедрили новую высокочувствительную методику, которая используется при проведении судебных экспертиз нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. Сегодня подобная методика широко используется европейскими и американскими коллегами, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Анна Жданова.

Ежегодно около 80% экспертиз нефтепродуктов, поступающих в ГКСЭ, проводятся по фактам пожаров. Только за 2019 год было проведено около 3 тыс. подобных экспертиз.

По словам Анны Ждановой, установление факта присутствия следов горючей жидкости на изымаемых объектах - одна из наиболее сложных криминалистических задач, которая требует от эксперта высокого уровня подготовки. Как правило, огонь уничтожает на своем пути практически все. На месте пожара остаются лишь мусор и некоторые части обгоревших вещей. Именно с этими предметами и предстоит работать эксперту для того, чтобы оказать помощь следственному органу в установлении обстоятельств случившегося.

При умышленных поджогах чаще всего в качестве инициаторов первоначального горения используются такие горючие жидкости, как автомобильные бензины. Обнаружение на сгоревших предметах следов горючих жидкостей - весомый аргумент в установлении причины пожара. Теперь у экспертов появилась возможность достоверно сказать, какая именно горючая жидкость была использована, провести ее сравнительный анализ с жидкостью, изъятой у предполагаемого поджигателя.

Внедренная белорусскими экспертами методика основана на принципах объективности, целесообразности и бережливости. Расходные материалы, используемые для ее реализации, производятся в Беларуси. Кроме этого, она позволит повысить оперативность исследований, проводимых в Государственном комитете судебных экспертиз.-0-