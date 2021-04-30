ГКСЭ располагает всеми возможностями для установления личностей погибших в годы ВОВ - Волков

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГКСЭ располагает всеми возможностями для установления личностей погибших в годы ВОВ, заявил сегодня журналистам председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков. В Логойском районе начаты процессуальные действия в рамках расследования уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня возле деревни Логоза работает следственная группа, в состав которой входят следователи Следственного комитета, прокурорские работники, привлечены специалисты Государственного комитета судебных экспертиз. Они осматривают место проведения раскопок, где обнаружено ранее неизвестное массовое захоронение мирных граждан.

"Белорусская земля усеяна останками жертв Великой Отечественной войны. С 2015 года мы провели более 300 экспертиз именно по фактам обнаружения захоронений - как воинских, так и мирных граждан. На сегодня Государственный комитет судебных экспертиз располагает всеми возможностями - методиками, техникой - для проведения в Беларуси исследований, направленных на установление личностей погибших", - отметил Алексей Волков.

Алексей Волков

По имеющимся архивным данным и свидетельским показаниям, в районе Логойска немецко-фашистские захватчики и полицаи в период 1941-1944 годов расстреляли свыше 1 тыс. мирных граждан, в основном женщин, детей и стариков. На месте раскопок изъяты костные останки, фрагменты одежды, обуви, боеприпасов. "Сейчас собирается доказательная база, производятся неотложные следственные действия, изымаются останки. В последующем по ним мы будем проводить весь комплекс необходимых экспертиз", - рассказал председатель ГКСЭ.

Информация о фактах геноцида населения Беларуси поступает из всех уголков страны. На этом этапе расследования уголовного дела следственная группа изучает архивные документы и уголовные дела в отношении нацистских преступников и их пособников, при работе с которыми планируется привлекать в качестве специалистов представителей исторического и научного сообществ; наладила поиск по всей стране живых свидетелей, которые могли бы поделиться своими воспоминаниями. Организована работа по установлению ранее неизвестных мест массового уничтожения мирных жителей Беларуси, для чего призваны на помощь историко-патриотические организации, представители волонтерского движения, а также отдельного специализированного поискового батальона Минобороны. Помимо этого, собирается информация и доказательная база в отношении ранее неизвестных лиц из числа нацистов и их пособников, которые избежали ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки в лагерях смерти и гетто, массовый угон гражданского населения в немецкое рабство. По международно-правовому сотрудничеству направлены обращения в Россию и иные государства о представлении информации из архивных источников.

"В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период будут проведены все необходимые экспертизы, в частности, - судебно-медицинские, медико-криминалистические. Эти исследования позволят нам определить количество захороненных лиц, их пол, возраст, возможно, - время захоронения, при наличии повреждений - их механизм, а в отдельных случаях даже причину смерти. Думаю, что на многие вопросы даст ответ именно генетическая экспертиза. Кроме того, наши специалисты также принимают участие в производстве неотложных следственных, процессуальных действий", - пояснил Алексей Волков.-0-

Фото Рамиля Насибулина