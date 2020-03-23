ГКСЭ завершает монтаж новых лабораторий ДНК, чтобы усилить раскрытие преступлений прошлых лет

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет судебных экспертиз завершает монтаж новых лабораторий ДНК, чтобы усилить раскрытие преступлений прошлых лет. Об этом рассказал сегодня журналистам председатель ГКСЭ Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Завершается монтаж новейших лабораторий ДНК, связанный с необходимостью производства экспертиз, особенно по делам прошлых лет. В последние годы раскрываемость этих преступлений значительно выросла, и в этом большой вклад наших специалистов: мы внедряем новые технологии, что позволяет раскрывать преступления все в большем объеме. Только в 2019 году правоохранительным органам удалось раскрыть около полутора тысяч преступлений с помощью наших специалистов", - рассказал Андрей Швед.

В 2018-2019 годах Государственный комитет судебных экспертиз стал проводить новые виды исследований: лингвистические, порнографические, геммологические, продуктов выстрела.

Исследование следов выстрела председатель ГКСЭ назвал уникальной экспертизой, которая позволяет в большинстве случаев однозначно ответить, имел ли место суицид или это была инсценировка. Именно эта экспертиза многое, по его словам, прояснила в резонансном деле о самоубийстве сотрудника могилевского ГАИ в мае 2019 года.

Лингвистические исследования проводят, как правило, по делам об оскорблении и экстремизме, число которых увеличивается. "Они востребованы не только правоохранительными органами, но и нашими гражданами, которые много времени проводят в интернете: идет большой обмен информацией, соответственно, есть обстоятельства, которые вынуждают людей обращаться в правоохранительные органы с тем, что их оскорбили", - пояснил Андрей Швед.

В числе новых экспертиз - порнографические. Они часто связаны с делами о насильственных преступлениях в отношении малолетних и несовершеннолетних и проводятся в комплексе с другими исследованиями.-0-