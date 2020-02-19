Глава Администрации Президента ознакомился с деятельностью БИСИ

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил сегодня Белорусский институт стратегических исследований, сообщили БЕЛТА в институте.

Игорь Сергеенко ознакомился с деятельностью института и его информационно-технологической инфраструктурой. "Специалисты БИСИ в сфере IT-технологий продемонстрировали функционал разработанных программных продуктов, которые позволяют осуществлять мониторинг новостных ресурсов, социальных медиа и анализировать большие потоки данных, поступающие с телевизионных платформ IPTV. Данные программные продукты уже используются отдельными органами государственного управления страны и крупнейшими участниками белорусского рынка телевизионной рекламы", - проинформировали в институте.

Визит приурочен к первому году со дня создания Белорусского института стратегических исследований. Игорь Сергеенко познакомился с коллективом БИСИ и поздравил его с этой датой, поблагодарил за эффективную, добросовестную работу и пожелал дальнейшего развития и процветания. В торжественной обстановке отдельные сотрудники БИСИ за особо выдающиеся результаты и достижения в своей профессиональной деятельности были награждены благодарностью главы Администрации Президента, почетной грамотой и благодарностью директора БИСИ.

Белорусский институт стратегических исследований учрежден Президентом Беларуси 12 февраля 2019 года для информационно-аналитического обеспечения главы государства и высших должностных лиц по стратегическим направлениям внешней и внутренней политики. БИСИ объединил экспертов в области истории, права, философии, социологии, психологии, журналистики, IT. Как научная организация БИСИ был аккредитован Национальной академией наук Беларуси и Госкомитетом по науке и технологиям 12 августа 2019-го.

Аналитики БИСИ ведут научные исследования внешне- и внутриполитических процессов, социально-экономических отношений, отношений в информационной сфере и тенденций их развития. Белорусский институт стратегических исследований комплексно подходит к изучению и анализу процессов в белорусском информационном пространстве, отслеживает медийные тренды и анализирует доступные информационные потоки, работает с информацией, используя Big Data и современные алгоритмы.

БИСИ сотрудничает с экспертным и аналитическим сообществом из более чем 15 стран. Среди них Россия, Австрия, Германия, Казахстан, Китай, Польша, США, Украина и Франция.

"Развивая контакты с главами аккредитованных в Беларуси диппредставительств иностранных государств, а также взаимодействуя с международными экспертными структурами, мы выстраиваем каналы продвижения международных инициатив нашей страны, а также доведения объективной информации о внутриполитических и социально-экономических процессах в республике", - отмечают в БИСИ.-0-

Фото БИСИ