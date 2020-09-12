Глава Белорусской православной церкви: потребности в автокефалии нет

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси заявил: потребности создать в стране автокефальную церковь нет, эта тема навязывается светскими людьми, преследующими собственные цели. Об этом он сказал в интервью RT, сообщает БЕЛТА.

"Эта тема навязывается нам извне, внутри нет такой потребности", - подчеркнул владыка.

"История предыдущего столетия показывает, что когда эта тема поднималась, то, как правило, за автокефалистами стояла группа людей, которые не совсем хорошо себя проявили здесь, на родине, и это такая церковная организация, которая не была поддержана и признана в то время", - отметил митрополит Вениамин.

По его словам, "сейчас вспоминается об этом, но больше вспоминается людьми светскими, которые посредством этого также хотят, видимо, продвинуть вперед какие-то свои идеи, пожелания". Владыка заметил: нужно сохранять бдительность и избегать всяких поползновений поднимать эту тему в том или ином формате.

Что касается политики, митрополит считает: церковь и духовенство должны занимать нейтральную позицию. "Думается, позиция церкви должна быть нейтральной, церковь должна быть местом встречи людей различных политических мировоззрений, взглядов, разного уровня образования, разных интересов и так далее", - сказал он.

"Политика - это очень сложная сфера человеческих взаимоотношений, многое здесь сокрыто, непонятно. Если мы, священнослужители, будем заниматься политикой, то кто тогда будет наставлять народ в Законе Божием? - задался вопросом митрополит. - Наша задача - говорить о добродетели и о грехе, о пути к исправлению, преодолению грехов и ошибок, сплочению и единению нашего общества на основе христианских духовных ценностей".-0-