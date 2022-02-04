Глава БСЖ призвал МИД обратить внимание на действия украинского посла в Беларуси

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор агентства "Минск-Новости", председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев призвал Министерство иностранных дел Беларуси обратить внимание на действия украинского посла в Беларуси Игоря Кизима. Соответствующее заявление он сделал в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Официально от Белорусского союза журналистов выражаю решительный протест подобному поведению дипломата. Прошу у Министерства иностранных дел принять адекватные меры, которые предусмотрены, в частности, Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - сказал Андрей Кривошеев.

Как сообщалось, 3 февраля в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим. Дипломату был заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси.

На выходе из министерства посла ожидала журналистка Белтелерадиокомпании Ксения Лебедева. Она попросила Игоря Кизима прокомментировать инцидент с беспилотником на границе. "Трудно вас назвать корреспондентом. Вы пропагандистка, мне кажется, не более того. У вас есть в голове фантазии, фантазируйте сами. Чего вы ко мне пристали", - ответил ей посол, садясь в машину.

Андрей Кривошеев заявил, что в этот момент дипломат повел себя "абсолютно по-хамски".-0-