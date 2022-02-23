Глава БСЖ: происходящее в Украине не может оставить равнодушными матерей

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Происходящее в Украине не может оставить равнодушными матерей, заявила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан в программе "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Почему мы его (обращение к женским и правозащитным организациям Украины. - Прим. БЕЛТА) написали? Потому что то, что происходит сегодня на территории нашей доброй соседки Украины, не может оставить равнодушными матерей. Когда фактически через день садятся самолеты с сотнями тонн военной техники, вооружения, оружия, боеприпасов, не думается, что просто создается стратегический запас", - сказала Елена Богдан.

По словам председателя Белорусского союза женщин, такие серьезные заявления принимаются по согласованию с президиумом, но в этот раз все были единодушны. "Мы созвонились с нашими наиболее активными женщинами, проговорили и буквально в течение получаса оно было написано, - отметила она. - Каждой из нас хотелось добавить туда хоть строчку, хоть слово, чтобы донести нашу материнскую боль до всех здравомыслящих женщин. Мы просили женщин посодействовать обращению к правительству Украины по ненагнетанию обстановки".

"Мы говорили о том, что мы - Беларусь и Украина - это страны, которые стояли у истоков основания ООН. Разве можно забыть то, что происходило на территории братской, родной нам Украины (в годы войны. - Прим. БЕЛТА), где столько же сожженных деревень, столько же, а может и больше, погибших людей", - обратила внимание Елена Богдан.

По ее словам, "призывают к войне те, кто точно знает, что ни они сами, ни их дети не будут принимать участие, что по их территории не пройдет война". "Наше обращение заканчивается словами о том, что победителей в этой войне не будет. Если будут втянуты ядерные державы, хорошо, если кто-то выживет", - обратила внимание глава союза женщин.

"Мы должны предостеречь тех политиков, которые сегодня вступают на этот страшный путь развязывания войны", - добавила она.

Елена Богдан подчеркнула, что с территории Беларуси никогда не исходила угроза, так будет и впредь. "Мы надеемся, что наше обращение услышано", - сказала председатель Белорусского союза женщин. Впрочем, заметила она, писем в ответ на обращение пока получено не было.

Вместе с тем Елена Богдан отметила, что обращение БСЖ о недопустимости санкционного давления на Беларусь было принято во внимание. "Наши слова, крик души белорусских женщин услышан. Под этим обращением, которое мы направляли в ООН, подписались более 70 тыс. белорусских женщин, - сказала она. - Мы были информированы о том, что оно рассмотрено и опубликовано на официальном сайте в качестве официального документа".

Елена Богдан заметила: несмотря на то что односторонние санкции противоречат основным целям и принципам Устава ООН, многие страны живут под санкциями много лет, и это очередной пример двойных стандартов.-0-