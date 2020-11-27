Глава БСЖ: санкции ЕС в отношении журналистов незаконны с точки зрения права и практики

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции Евросоюза в отношении журналистов незаконны с точки зрения европейского права и практики. Об этом заявил председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Во время передачи участники обсудили, что в ЕС сейчас рассматривается вопрос расширения санкций против Беларуси. Персональные ограничения могут распространиться в том числе и на белорусских журналистов, работающих в государственных СМИ. Всего в новый санкционный список может попасть 100-300 представителей различных профессий.

"Санкции в отношении журналистов, как бы они ни назывались, незаконны с точки зрения европейского права и практики. И белорусские журналисты это доказали в 2011-2012 годах. Есть как минимум два решения Европейского суда по правам человека в отношении нашего коллеги. В них черным по белому написано, что применение санкций в отношении журналистов незаконно. И есть требования к Европейскому союзу, Евросовету и отдельным национальным правительствам отменить такие решения", - обратил внимание Андрей Кривошеев.

Политолог Александр Шпаковский в свою очередь заметил, что в международных отношениях давно присутствует термин "двойные стандарты". "А в народе говорят, что такого рода людям "хоць плюй у вочы, яны ўсё роўна скажуць, што гэта божая раса". Поэтому что бы мы здесь ни обсуждали, какие бы видеодоказательства и рациональные аргументы ни приводили, они все равно скажут, что этого нет. Мы живем в параллельных мирах, и, наверное, вместе нам не сойтись", - подчеркнул эксперт.-0-