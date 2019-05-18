Глава Geely не исключает расширения производства автомобилей в Беларуси

18 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гендиректор Geely International Corporation Нань Шэнлян не исключает, что корпорация готова расширить производство автомобилей в нашей стране. Информация об этом прозвучала в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

Пока предстоит тщательно изучить спрос и предложения на рынке. Как было отмечено, серийное производство автомобилей на Борисовском заводе началось 1 июля прошлого года. За второе полугодие около 5 тыс. машин продали в Россию, еще более 3,5 тыс. купили белорусы.

"Белорусско-китайская команда много вкладывает сил в этот завод. Я вижу результат. У нас самые серьезные планы на это предприятие", - отметил в интервью телеканалу Нань Шэнлян.

"Спустя полтора года работы с уверенностью скажу: белорусы делают автомобили не хуже, чем китайские специалисты. Это мировой стандарт", - подчеркнул гендиректор. По его мнению, у Беларуси особое место в данной стратегии. "В первую очередь, это Шелковый путь. Мы на это делаем ставку, - пояснил Нань Шэнлян. - Ваша страна принимает самое активное участие в развитии проекта - это первое. К вашему правительству большое уважение и доверие - это второе. У нас общие цели - это третье". Гендиректор убежден, что это и есть составляющие успеха.-0-