Глава КГБ о Тихановской: есть видео, которое будет нашим козырем для определенного времени

7 августа, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Со стороны кураторов была возможность принести Тихановскую в сакральную жертву - и она это понимала. Председатель КГБ Иван Тертель заявил об этом в четвертой серии документального проекта "Беларусь против цветной революции" (документальный проект "2020"), которая была показана на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Есть видео, которое будет нашим козырем для определенного времени, потому что Тихановская многое недоговаривает, - отметил Иван Тертель. - Для максимального эффекта кураторам нужна была сакральная жертва. Лучше всего для этой роли подходила Светлана Тихановская. И она это понимала".

По словам председателя КГБ, в окружении Тихановской были разные люди, связанные в том числе со спецслужбами иностранных государств. В связи с этим, такая информация была доведена и ей, после чего она самостоятельно и без всякого давления приняла решение покинуть Беларусь.

"Если посмотреть события в роликах, которые имеются в общем доступе, ее можно понять, - говорит Иван Тертель. - Однако есть то, что я еще не буду открывать: это всегда будет нашим козырем для определенного времени - и оно придет. Сама Тихановская многое недоговаривает, это даже видно. Пусть будет на ее совести, но мы знаем, что при необходимости у нас есть, что показать".

С ее выездом тоже все было определено: она приняла решение, что это будет Литва. "Тихановская попросила оказать содействие в выезде и обустройстве дальнейшей жизни там, чтобы спокойно заниматься семьей, понимая, что она попала в такую трудную ситуацию, - заключил Иван Тертель. - Однако по прибытии туда (и это мы знаем на 100%) с ней была проведена работа спецслужб, причем не только литовских. В конечном итоге ее поведение резко поменялось".-0-