Послание Президента Беларуси народу и парламенту
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 1 февраля 2022
Минск -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:02 Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу референдума в Беларуси Политика
14:52 Крупная кража денег и золота в Витебске раскрыта по горячим следам Происшествия
14:51 Глава КГК: многие посылы из Послания Президента приняты как руководство к действию Общество
14:46 Доллар на торгах 1 февраля подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
14:43 Головченко: на внутреннем рынке достаточно овощей, цены регулируются Экономика
14:41 Мезенцев: усиление взаимодействия Москвы и Минска будет ответом на санкционное давление В мире
14:33 Депутат: с потерей суверенитета и независимости закончится комфортная и безопасная жизнь Общество
14:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1918 пациентов с COVID-19, выписаны 1359 Общество
14:20 Беларусь ежегодно поставляет в страны Евросоюза до 450 т торфобрикетов Экономика
14:09 Картины детей из Могилева украсили Лувр Регионы
14:08 Минобороны: все сборы с военнообязанными в Вооруженных Силах проводятся в плановом порядке Общество
14:06 МЧМ-2022 по хоккею пройдет летом в Канаде Спорт
14:02 В Гомельском районе в столкновении машин пострадала двухлетняя пассажирка Происшествия
13:59 Акция "Навстречу референдуму" началась на предприятиях холдинга "Белавтомаз" Общество
13:50 Мезенцев: нам предстоит сдать экзамен на умение открывать новые страницы о ВОВ Общество
13:47 Головченко о прекращении Литвой транзита белорусского калия: ответные меры будут жесткими Экономика
13:30 ЦИК России направит наблюдателей на референдум в Беларуси Политика
13:24 В Белыничском районе задержан наркооптовик: при нем нашли 0,5 кг опасного психотропа Происшествия
13:22 Правительство Латвии продлило на три месяца режим ЧС на границе В мире
13:22 Информационная образовательная платформа начала работать на сайте университета МЧС Общество
13:18 Чемпионат мира по водным видам спорта в Катаре перенесен на 2024 год Спорт
13:11 Брестские таможенники пресекли ввоз незадекларированного груза из Болгарии Регионы
13:05 Более 40 научных разработок БГУТ внедрено в производство в 2021 году Регионы
13:03 Житель Столбцовского района угнал машину, чтобы быстрее добраться домой Происшествия
12:58 В Гомеле чествовали заслуженных и молодых ученых региона Регионы
12:54 Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в 1/16 финала турнира в Индии Спорт
12:44 Академия МВД проведет 5 февраля день открытых дверей Общество
12:43 Петришенко: нужно остужать горячие головы, чтобы не было мыслей и попыток развязывать войны Общество
12:35 Пенсионер утонул в реке в Хотимске Происшествия
12:34 Прокуратура помогла Брестскому электроламповому заводу сократить дебиторскую задолженность Регионы
Все новости
Все новости
Общество
01 февраля 2022, 14:51

Глава КГК: многие посылы из Послания Президента приняты как руководство к действию

Василий Герасимов. Фото из архива
Василий Герасимов. Фото из архива

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие вопросы, озвученные Президентом в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, связаны с деятельностью Комитета госконтроля и приняты как руководство к действию. Такое мнение высказал в беседе с журналистом БЕЛТА председатель КГК Василий Герасимов.

В Послании прозвучало немало вопросов социальной тематики, которые волнуют жителей нашей страны. Один из таких - ситуация на потребительском рынке и недопущение необоснованного роста цен. Эта задача возложена сразу на несколько ведомств - Комитет госконтроля, МАРТ, профсоюзы.

"Благодаря принятым мерам по ограничению предельных торговых надбавок на социально значимые товары, удалось не допустить необоснованного роста цен на эти продукты. Да, в ходе мониторингов мы выявляем нарушения этих требований. Однако они не носят массового характера. Во всех выявленных случаях цены были оперативно снижены до уровня, определенного законодательством", - отметил Василий Герасимов.

Председатель КГК добавил, что к работе по контролю за ценами планируется активно привлекать общественных инспекторов Комитета госконтроля. Этот институт был создан в конце прошлого года. "В КГК уже подано несколько сотен заявок на вступление в число общественных инспекторов. В ближайшее время первым из них будут вручены удостоверения и они приступят к своей работе", - отметил он.

Глава государства поставил задачу как можно быстрее заменить белорусскими аналогами ключевые компоненты для реального сектора экономики. "Поставлена задача уделить вопросу импортозамещения первостепенное внимание в этой пятилетке, и Комитет госконтроля будет активно продолжать работу в этом направлении. Мы не раз указывали соответствующим органам на резервы в этих вопросах: приводили конкретные примеры и расчеты того, что можно и нужно производить собственным силами", - добавил Василий Герасимов.

В работе органов финансовых расследований КГК приоритетным является вопрос своевременности и полноты уплаты налогов субъектами предпринимательства. "Эти вопросы находятся в центре внимания комитета. Так же, как и вопрос выплаты зарплаты в конвертах. Вплотную мы занялись данным направлением в прошлом году. Проведена серьезная работа. Ее главным результатам стало то, что бизнес активно отказывается от выплаты серых зарплат. Способствовало этому и ужесточение ответственности в отношении тех, кто платит в конверте, и введение электронных сервисов, через которые люди могут сообщить о нарушениях", - подчеркнул председатель КГК.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Герасимов КГК мнения
Новости рубрики Общество
Фото из архива Депутат: с потерей суверенитета и независимости закончится комфортная и безопасная жизнь
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1918 пациентов с COVID-19, выписаны 1359
Фото из архива Минобороны: все сборы с военнообязанными в Вооруженных Силах проводятся в плановом порядке
Фото от пресс-службы МАЗ Акция "Навстречу референдуму" началась на предприятиях холдинга "Белавтомаз"
Фото из архива Мезенцев: нам предстоит сдать экзамен на умение открывать новые страницы о ВОВ
Фото ucp.by Информационная образовательная платформа начала работать на сайте университета МЧС
Главное
Во время встречи Лукашенко подчеркнул очень знаковый момент для визита в Беларусь делегации Санкт-Петербурга
Головченко о прекращении Литвой транзита белорусского калия: ответные меры будут жесткими
В Беларуси сегодня завершается образование участков для голосования на референдуме
Около 250 учреждений: в "Беларусбанке" подведены итоги благотворительной акции "Наши дети"
Топ-новости
Лукашенко: экономическое взаимодействие с Санкт-Петербургом восстанавливается неплохими темпами
Головченко: Беларуси и Санкт-Петербургу надо искать новые точки для роста сотрудничества
Петришенко: нужно остужать горячие головы, чтобы не было мыслей и попыток развязывать войны
Расписание выступлений белорусских спортсменов на XXIV зимних Олимпийских играх
Минтруда разъяснило порядок действий, чтобы получить до трех выходных по болезни без больничного
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1918 пациентов с COVID-19, выписаны 1359
Минобороны: все сборы с военнообязанными в Вооруженных Силах проводятся в плановом порядке
Губернатор Санкт-Петербурга: меня очень поразило, как вы цените историю
Картины детей из Могилева украсили Лувр
Кунцевич: ответить на вопросы Президента каждый должен сам, без помощников и суфлеров
Карпенко: во время голосования на референдуме будут приняты все необходимые санэпидмеры
Как КНР построила среднезажиточное общество и безвозмездно помогает Беларуси возводить социальное жилье - комментарий
Новые образовательные нормы предлагают сделать дистанционную форму обучения самостоятельной
Компания Parimatch получила 4 награды конкурса "Бренд года"
Мазарчук: около 30% всех научных работников системы Национальной академии наук составляет молодежь
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.