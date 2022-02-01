Глава КГК: многие посылы из Послания Президента приняты как руководство к действию

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие вопросы, озвученные Президентом в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, связаны с деятельностью Комитета госконтроля и приняты как руководство к действию. Такое мнение высказал в беседе с журналистом БЕЛТА председатель КГК Василий Герасимов.

В Послании прозвучало немало вопросов социальной тематики, которые волнуют жителей нашей страны. Один из таких - ситуация на потребительском рынке и недопущение необоснованного роста цен. Эта задача возложена сразу на несколько ведомств - Комитет госконтроля, МАРТ, профсоюзы.

"Благодаря принятым мерам по ограничению предельных торговых надбавок на социально значимые товары, удалось не допустить необоснованного роста цен на эти продукты. Да, в ходе мониторингов мы выявляем нарушения этих требований. Однако они не носят массового характера. Во всех выявленных случаях цены были оперативно снижены до уровня, определенного законодательством", - отметил Василий Герасимов.

Председатель КГК добавил, что к работе по контролю за ценами планируется активно привлекать общественных инспекторов Комитета госконтроля. Этот институт был создан в конце прошлого года. "В КГК уже подано несколько сотен заявок на вступление в число общественных инспекторов. В ближайшее время первым из них будут вручены удостоверения и они приступят к своей работе", - отметил он.

Глава государства поставил задачу как можно быстрее заменить белорусскими аналогами ключевые компоненты для реального сектора экономики. "Поставлена задача уделить вопросу импортозамещения первостепенное внимание в этой пятилетке, и Комитет госконтроля будет активно продолжать работу в этом направлении. Мы не раз указывали соответствующим органам на резервы в этих вопросах: приводили конкретные примеры и расчеты того, что можно и нужно производить собственным силами", - добавил Василий Герасимов.

В работе органов финансовых расследований КГК приоритетным является вопрос своевременности и полноты уплаты налогов субъектами предпринимательства. "Эти вопросы находятся в центре внимания комитета. Так же, как и вопрос выплаты зарплаты в конвертах. Вплотную мы занялись данным направлением в прошлом году. Проведена серьезная работа. Ее главным результатам стало то, что бизнес активно отказывается от выплаты серых зарплат. Способствовало этому и ужесточение ответственности в отношении тех, кто платит в конверте, и введение электронных сервисов, через которые люди могут сообщить о нарушениях", - подчеркнул председатель КГК.-0-