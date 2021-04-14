Глава КГК участвует в XI Конгрессе Европейской организации высших органов аудита

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов участвует в XI Конгрессе Европейской организации высших органов аудита (ЕВРОСАИ), который проходит сегодня в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в контрольном ведомстве.

Руководители высших органов аудита (ВОА) и представители международных организаций рассматривают отчеты о деятельности ЕВРОСАИ, рабочих и специальных групп этой организации за последние три года, отчеты аудиторов ЕВРОСАИ, а также выполнение Стратегического плана ЕВРОСАИ на 2017-2024 годы. "Этим документом определены стратегические цели организации: поддержка эффективного, инновационного и обоснованного аудита путем стимулирующего профессионального сотрудничества, оказание помощи ВОА в использовании новых возможностей и решении возникающих проблем за счет развития институционального потенциала", - уточнили в КГК.

Конгресс является высшим органом ЕВРОСАИ, созывается один раз в три года для обсуждения самых актуальных вопросов из сферы общего профессионального интереса, а также для принятия решений, связанных с деятельностью ЕВРОСАИ.

Комитет государственного контроля Беларуси активно участвует в деятельности рабочих групп ЕВРОСАИ по экологическому аудиту и по аудиту средств, выделяемых на предотвращение и ликвидацию последствий катастроф. Так, в начале 2021 года завершен международный аудит предупреждения и ликвидации последствий наводнений, в котором были задействованы ВОА Беларуси, Грузии, Польши, Сербии, Турции, Украины и ЕС. Комитет госконтроля совместно с ВОА Польши и Украины занимался международным аудитом защиты от загрязнения вод бассейна реки Западный Буг, совместно с ВОА Словакии провел параллельный аудит государственных закупок.

В настоящее время контрольное ведомство Беларуси участвует в параллельном аудите эффективности защиты населения от инфекционных заболеваний совместно с ВОА Венгрии, Словакии и Польши.

ЕВРОСАИ - одна из семи региональных организаций Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ). Она объединяет 49 ВОА европейских стран и Счетную палату ЕС. Комитет государственного контроля Беларуси является членом ЕВРОСАИ с 2002 года.-0-

Фото Сергея Шелега