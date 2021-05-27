Глава КГК впервые провел личный прием граждан по видеосвязи

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов 27 мая совершил рабочую поездку в Брестскую область, где провел прием граждан и принял участие в заседании облисполкома, сообщили БЕЛТА в КГК.

Прием по личным вопросам состоялся в новом формате. Жители отдаленных районов Брестской области смогли обратиться к Василию Герасимову по каналу видеосвязи, организованному в райисполкомах.

В основном поступили вопросы, связанные с улучшением жилищных условий, землепользованием и благоустройством.

Один вопрос касался объектов сверхнормативного строительства (этой темой по поручению Президента сейчас активно занимается контрольное ведомство). Речь шла о дальнейшей судьбе долгостроя в центре Бреста. Земельный участок в 2016 году был передан инвестору, который за четыре года только выкопал котлован и возвел часть фундамента. Участок уже возвращен в состав земель Бреста. Но из-за невнесения в инвестиционный договор существенных дополнений продать незавершенный объект строительства пока невозможно.

Василий Герасимов отметил, что Комитет госконтроля совместно с Министерством экономики прорабатывает вопрос подготовки нормативного акта по разрешению в том числе и этого вопроса.

Руководитель КГК также участвовал в заседании Брестского облисполкома, на котором обсуждались вопросы организации питания детей в учреждениях образования и летнего оздоровления в лагерях. Василий Герасимов указал на недостатки в организации питания учащихся, сделав акцент на необходимость усиления контроля за качеством продуктов, централизации закупок и исключения посреднических схем. Глава контрольного ведомства обратил особое внимание на укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей и обеспечение сбалансированного питания детей.

В этот же день Василий Герасимов посетил ОАО "Ивацевичдрев", ознакомился с работой предприятия и обсудил с его руководителями проблемные вопросы и перспективы развития.-0-